Крымчанин пообещал знакомому права за 300 тысяч рублей: его задержали

В Сакском районе 28-летнего индивидуального предпринимателя подозревают в покушении на мошенничество в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Бизнесмен предложил своему знакомому помочь незаконно оформить водительское удостоверение без экзаменов. Однако у коммерсанта не было реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Крымчанин собирался попросту присвоить деньги.
«В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ мужчина был задержан при попытке получения денежных средств в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы. Крымчанин находится под подпиской о невыезде.