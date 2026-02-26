Ричмонд
Крымчанин пообещал знакомому права за 300 тысяч рублей: его задержали

Крымчанина задержали за мошенничество с правами на 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Сакском районе 28-летнего индивидуального предпринимателя подозревают в покушении на мошенничество в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Бизнесмен предложил своему знакомому помочь незаконно оформить водительское удостоверение без экзаменов. Однако у коммерсанта не было реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Крымчанин собирался попросту присвоить деньги.

«В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ мужчина был задержан при попытке получения денежных средств в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы. Крымчанин находится под подпиской о невыезде.

