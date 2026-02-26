В ГИБДД рассказали о тройном ДТП на Северном обходе

В Гурьевском районе произошло тройное ДТП — автомобили столкнулись на Северном обходе вечером 25 февраля. О случившемся в 18:25 сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
Известно, что 63-летняя женщина-водитель автомобиля «Ниссан» ехала в сторону ул. Невского, не справилась с управлением и выскочила на крайнюю правую.
Полосу. Там авто столкнулся с «Черри», который от удара отбросило на движущийся впереди «Хендай».
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 41-летний водитель «Черри».
Проводится проверка.