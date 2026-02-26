Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области задержали подозреваемых в краже ювелирных изделий

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двоих жителей Карелии, которые подозреваются в краже ювелирных изделий из нескольких магазинов в Ленинградской области, общая сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

Первый ювелирный магазин был ограблен 21 февраля в Выборге. Сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей.

«24 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками угрозыска главка совместно с коллегами из УМВД по Выборгскому району Ленобласти в городе Кировск на улице Звездная по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое ранее судимых приезжих из Карелии, 34 и 41 года», — говорится в сообщении.

Также выяснилось, что один из задержанных совершил еще две кражи: 22 февраля из ювелирного магазина на проспекте Стачек на сумму 1,1 миллиона рублей, 24 февраля из ювелирного магазина в городе Кировск на сумму 1,099 миллиона рублей.

По всем фактам хищения возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

У задержанных изъяты 500 тысяч рублей, 50 ювелирных украшений и автомобиль Kia Rio, используемый в преступных целях.