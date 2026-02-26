В Ленинградской области задержали подозреваемых в краже ювелирных изделий

Первый ювелирный магазин был ограблен 21 февраля в Выборге. Сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей.
«24 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками угрозыска главка совместно с коллегами из УМВД по Выборгскому району Ленобласти в городе Кировск на улице Звездная по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое ранее судимых приезжих из Карелии, 34 и 41 года», — говорится в сообщении.
Также выяснилось, что один из задержанных совершил еще две кражи: 22 февраля из ювелирного магазина на проспекте Стачек на сумму 1,1 миллиона рублей, 24 февраля из ювелирного магазина в городе Кировск на сумму 1,099 миллиона рублей.
По всем фактам хищения возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
У задержанных изъяты 500 тысяч рублей, 50 ювелирных украшений и автомобиль Kia Rio, используемый в преступных целях.