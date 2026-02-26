Астанчанин 20 раз обманул знакомых и попал под стражу

По информации Polisia.kz, 30-летнего мужчину подозревают в обмане своих знакомых. Он втирался в доверие и обещал «инвестировать и приумножить их деньги».
«В начале один-два раза возвращал небольшие суммы, тем самым убеждая людей в своей добросовестности. Позже получал от потерпевших крупные суммы денег и использовал их в личных целях. В результате граждане лишились значительных денежных средств. Ущерб, причиненный одному из потерпевших, составил более 2 млн тенге», — уточнили в ведомстве.
Сообщается, что подозреваемый взят под стражу. В настоящее время проверяется его причастность к другим преступлениям, расследование продолжается.
Полиция предупреждает граждан не доверять сомнительным инвестиционным предложениям, не поддаваться на обещания «быстро приумножить» деньги, проводить финансовые операции только через официальные организации, не передавать крупные суммы денег посторонним лицам, даже знакомым, и при обнаружении признаков мошенничества незамедлительно обращаться по номеру 102.