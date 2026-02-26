В центре Ростова на Шаумяна рухнула стена старинного дома

26 февраля в центре Ростова-на-Дону на улице Шаумяна, 42, обрушилась стена старинного дома. Здание уже давно не используется для жилья, и, к счастью, при обрушении никто не пострадал.
Глава Ленинского района донской столицы Юлия Мищук, сообщила, что на первом этаже дома находится нежилое помещение, а жильцов второго этажа расселили ещё в 2024 году.
«Дом имеет статус индивидуального жилого строения. Несмотря на неоднократные предложения администрации перевести объект в статус многоквартирного дома (МКД), для последующего признания его аварийным, собственники отказывались от данной процедуры», — объяснила Мищук.
Она добавила, что ситуация с обрушением находится на её контроле. На месте происшествия работают специалисты управления ГОиЧС.