В центре Ростова на Шаумяна рухнула стена старинного дома

ЧП случилось 26 февраля.

Источник: Соцсети

26 февраля в центре Ростова-на-Дону на улице Шаумяна, 42, обрушилась стена старинного дома. Здание уже давно не используется для жилья, и, к счастью, при обрушении никто не пострадал.

Глава Ленинского района донской столицы Юлия Мищук, сообщила, что на первом этаже дома находится нежилое помещение, а жильцов второго этажа расселили ещё в 2024 году.

«Дом имеет статус индивидуального жилого строения. Несмотря на неоднократные предложения администрации перевести объект в статус многоквартирного дома (МКД), для последующего признания его аварийным, собственники отказывались от данной процедуры», — объяснила Мищук.

Она добавила, что ситуация с обрушением находится на её контроле. На месте происшествия работают специалисты управления ГОиЧС.