Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области машина сбила сотрудника ДПС, регулировавшего движение

После ДТП в Азовском районе машина сбила инспектора ГАИ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника Госавтоинспекции. Инцидент случился вечером 25 февраля в селе Кулешовка Азовского района.

По предварительным данным, полученным от регионального управления ГАИ, около 23:05 на улице Ленина 19-летний водитель за рулем автомобиля «Форд Фокус» совершил наезд на инспектора. 47-летний полицейский в тот момент регулировал движение, обеспечивая обеспечение безопасности на дороге, где незадолго до этого произошла другая авария.

В результате наезда сотрудник ДПС получил травмы и был госпитализирован. Известно, что угрозы его жизни нет.

В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.