В Ростовской области машина сбила сотрудника ДПС, регулировавшего движение

В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника Госавтоинспекции. Инцидент случился вечером 25 февраля в селе Кулешовка Азовского района.
По предварительным данным, полученным от регионального управления ГАИ, около 23:05 на улице Ленина 19-летний водитель за рулем автомобиля «Форд Фокус» совершил наезд на инспектора. 47-летний полицейский в тот момент регулировал движение, обеспечивая обеспечение безопасности на дороге, где незадолго до этого произошла другая авария.
В результате наезда сотрудник ДПС получил травмы и был госпитализирован. Известно, что угрозы его жизни нет.
В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.