В Ростовской области машина сбила сотрудника ДПС, регулировавшего движение

По предварительным данным, полученным от регионального управления ГАИ, около 23:05 на улице Ленина 19-летний водитель за рулем автомобиля «Форд Фокус» совершил наезд на инспектора. 47-летний полицейский в тот момент регулировал движение, обеспечивая обеспечение безопасности на дороге, где незадолго до этого произошла другая авария.