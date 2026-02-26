«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге пресечена противоправная деятельность двух граждан России, которые по заданию спецслужб Украины планировали совершить террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении.
В Петербурге сорвали теракт против высокопоставленного военного
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге предотвращен теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны, задержаны действовавшие в интересах спецслужб Украины двое россиян, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.