В Петербурге сорвали теракт против высокопоставленного военного

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге пресечена противоправная деятельность двух граждан России, которые по заданию спецслужб Украины планировали совершить террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении.