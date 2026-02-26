В омскую тюрьму пытались пронести наркотики для заключенных

Оперативники получили информацию о предстоящей попытке пронести в омскую исправительную колонию наркотического средства. Сотрудники УФСИН России по Омской области провели обыск осужденного, получившего с «воли» передачу. В ходе тщательного досмотра его вещей и был обнаружен тщательно спрятанный сверток. Экспертиза, проведенная Управлением МВД России по Омской области, подтвердила, что изъятое вещество массой 3,08 грамма является производным N-метилэфедрона. Теперь, на основании данного факта, возбуждено уголовное дело на всех участников незаконной сделки. Им грозит срок от трех до десяти лет и штраф до пятисот тысяч рублей.