В омскую тюрьму пытались пронести наркотики для заключенных

Запрещенное средство массой 3,08 грамма было обнаружено в передача, полученной одним из сидельцев омского исправительного центра № 1.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники УФСИН России по Омской области пресекли попытку проноса наркотических средств на территорию учреждения. В передаче для заключенного омского исправительного центра № 1, было обнаружено 3,08 грамма N-метилэфедрона.

Оперативники получили информацию о предстоящей попытке пронести в омскую исправительную колонию наркотического средства. Сотрудники УФСИН России по Омской области провели обыск осужденного, получившего с «воли» передачу. В ходе тщательного досмотра его вещей и был обнаружен тщательно спрятанный сверток. Экспертиза, проведенная Управлением МВД России по Омской области, подтвердила, что изъятое вещество массой 3,08 грамма является производным N-метилэфедрона. Теперь, на основании данного факта, возбуждено уголовное дело на всех участников незаконной сделки. Им грозит срок от трех до десяти лет и штраф до пятисот тысяч рублей.