На улице Шаумяна в Ростове рухнула стена старинного дома

В Ростове-на-Дону обрушилась стена старинного дома. Это случилось сегодня, 26 февраля, на пересечении Социалистической, 45 и Шаумяна, 42. Ситуацию прокомментировала глава администрации Ленинского района города Юлия Мищук.
— В строении никто не проживает. На первом этаже находится нежилое помещение, со второго этажа людей переселили в 2024 году в маневренный фонд. Правообладатели от переселения в отказались, — написала в своем телеграм-канале Юлия Мищук.
Глава района добавила, что дом сейчас имеет статус индивидуального жилого строения, так как собственники неоднократно отказывались перевести его в статус многоквартирного дома для признания аварийным.
— Ситуация находится на личном контроле. Специалисты управления ГО и ЧС, а также коммунальные службы работают на месте происшествия, — прокомментировала Юлия Мищук.
Судя по открытым данным, на Шаумяна, 42 в Ростове находится двухэтажное здание 1917 года постройки.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.