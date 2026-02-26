Жители двух районов Петербурга пожаловались на выбросы крематория для животных

Женщина из Петербурга написала в приемную главы СК России Александра Бастрыкина, заявив о нарушении прав жителей Кировского и Красносельского районов. Она пояснила, что на протяжении более 10 лет недалеко от жилых домов работает крематорий для животных, который выбрасывает в атмосферу токсичные вещества. Горожанка выразила общее мнение недовольных, что присвоенный предприятию второй класс опасности не соответствует производимыми работам. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.
— Кроме того, на прилегающей территории в подсобных помещениях заметили нелегальное складирование биологических отходов. При этом жалобы, поданные в профильные структуры, результатов не принесли, — добавила женщина.
После этого следователи возбудили уголовное дело о нарушении прав жителей двух районов и начали разбираться, соответствует ли информация действительности. А председатель СК России поручил доложить о предварительных и окончательных итогах расследования.