Жители двух районов Петербурга пожаловались на выбросы крематория для животных

Женщина из Петербурга написала в приемную главы СК России Александра Бастрыкина, заявив о нарушении прав жителей Кировского и Красносельского районов. Она пояснила, что на протяжении более 10 лет недалеко от жилых домов работает крематорий для животных, который выбрасывает в атмосферу токсичные вещества. Горожанка выразила общее мнение недовольных, что присвоенный предприятию второй класс опасности не соответствует производимыми работам. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.