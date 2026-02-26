В Беларуси директор строительной организации задержан за взятки. Подробности сообщает Комитет государственного контроля.
Сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК Гомельской области пресекли факты коррупции в строительной отрасли.
Установлено, что директор одной из строительных организаций Гомеля систематически получал деньги от представителей коммерческой компании за предоставление объектов для выполнения работ. Кроме того, денежные средства он получал за беспрепятственное заключение договоров.
«С декабря 2025 года по февраль 2026 года руководитель гомельского предприятия принял от коммерсанта в виде взяток 15 тысяч рублей», — заявили в Комитете госконтроля.
После передачи очередного транша в сумме 10 тысяч рублей взяткополучателя задержали с поличным. В ведомстве обращают внимание, что были установлены и другие факты получения взяток фигурантом.
В январе — феврале 2026 года директор принял от названного ранее коммерсантка взятку в размере 9000 рублей. Изначально деньги были переведены на расчетный счет одного из ИП, который выступил пособником в передаче взятки. В последующем он снял деньги, передал их директору.
В отношении руководителя предприятия и пособника были заведены уголовные дела. Фигуранты признали вину, сотрудничают со следствием.