Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградский суд защитил права матери погибшего участника СВО

Женщине назначили пенсию по потере кормильца, несмотря на отказ соцфонда.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде Ворошиловский районный суд обязал Отделение Социального фонда назначить пенсию по потере кормильца матери погибшего участника специальной военной операции. Ранее женщине отказали в выплатах, но суд встал на её сторону, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

История началась с того, что Ольга Н., потерявшая сына на СВО, обратилась в Социальный фонд за пенсией. Её сын служил в штурмовой роте «Z» и погиб, выполняя боевые задачи. Однако фонд отказал ей в выплатах, ссылаясь на то, что формирование, в котором служил её сын, не является официальным добровольческим формированием по букве закона.

Волгоградка подала иск в суд. В ходе разбирательства выяснилось, что сын Ольги выполнял те же задачи, что и военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны.

Суд внимательно изучил все обстоятельства дела и признал решение незаконным. Служитель Фемиды обязал назначить Ольге Н. пенсию по случаю потери кормильца.