Волгоградский суд защитил права матери погибшего участника СВО

История началась с того, что Ольга Н., потерявшая сына на СВО, обратилась в Социальный фонд за пенсией. Её сын служил в штурмовой роте «Z» и погиб, выполняя боевые задачи. Однако фонд отказал ей в выплатах, ссылаясь на то, что формирование, в котором служил её сын, не является официальным добровольческим формированием по букве закона.