Волгоградский суд защитил права матери погибшего участника СВО

В Волгограде Ворошиловский районный суд обязал Отделение Социального фонда назначить пенсию по потере кормильца матери погибшего участника специальной военной операции. Ранее женщине отказали в выплатах, но суд встал на её сторону, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
История началась с того, что Ольга Н., потерявшая сына на СВО, обратилась в Социальный фонд за пенсией. Её сын служил в штурмовой роте «Z» и погиб, выполняя боевые задачи. Однако фонд отказал ей в выплатах, ссылаясь на то, что формирование, в котором служил её сын, не является официальным добровольческим формированием по букве закона.
Волгоградка подала иск в суд. В ходе разбирательства выяснилось, что сын Ольги выполнял те же задачи, что и военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны.
Суд внимательно изучил все обстоятельства дела и признал решение незаконным. Служитель Фемиды обязал назначить Ольге Н. пенсию по случаю потери кормильца.