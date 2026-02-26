Бастрыкин взял под контроль дело о протекающей крыше дома в Выксе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нарушении жилищных прав в городе Выксе Нижегородской области. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
К главе СКР обратилась жительница дома на улице Красных Зорь по поводу шестилетней протечки кровли. По ее словам, ненадлежащее состояние крыши приводит к регулярным потопам в квартирах, плесени и отключению электричества.
Ранее подрядчик проводил ремонт кровли, однако это не помогло. Суд обязал компанию реконструировать кровлю и утеплить вентиляционные каналы. До настоящего времени решение суда не исполнено.
По данному факту в региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело. Доложить о результатах расследования поручено главе нижегородского СУ Айрату Ахметшину.