Казахстанка пропала в Польше при странных обстоятельствах

Гражданка Казахстана Екатерина Шилова пропала в Варшаве перед вылетом в Астану, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом рассказала ее сестра, разместившая в Facebook объявление о розыске.

«Пропала моя сестра. Шилова Екатерина Анатольевна, 1982 года рождения. Летела из Варшавы в Астану 18:02:26 в 23:00. Но на самолет так и не села. Была на заработках, при себе имела деньги», — говорится в объявлении.

Родные при этом получили от Екатерины странное сообщение:

«Привет. Я не вылетела из Варшавы. Меня пригласили на хорошую работу в Германию, где работает несколько лет моя подруга и вернули деньги за купленные билеты. Буду свободна напишу».

«Уверены, что писала не она. Прошу всех, кто что-то видел или знает, сообщить», — обратилась Александра.

В пресс-службе Министерства иностранных дел РК рассказали, что проинформированы о ситуации с гражданкой РК Шиловой.

«Консульским отделом в Варшаве в уполномоченные органы страны пребывания была направлена официальная нота. Главное управление полиции Варшавы подтвердило получение информации, дело передано в департамент розыска. Оказывается вся необходимая консульская помощь. Данный вопрос находится на контроле министерства», — прокомментировали в ведомстве.

