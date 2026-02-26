Ричмонд
Наводившего удары по ВС РФ агента СБУ задержали в Запорожской области

ФСБ задержала в Запорожье агента СБУ, который помогал корректировать удары по российским военным. 30-летний житель Приазовского района сам вышел на связь с украинской разведкой через мессенджер Signal, а после следил за передвижением техники и выведывал данные у соседей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность информатора украинских спецслужб в Запорожской области. Являющийся гражданином РФ 30-летний местный житель подозревается в передаче данных для нанесения ударов по позициям российских военных. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По версии следствия, житель Приазовского района инициативно установил контакт с СБУ через мессенджер Signal. По заданию кураторов мужчина вел скрытое наблюдение за местами дислокации и передвижением военной техники и личного состава ВС РФ. Кроме того, агент узнавал эту информацию у местных жителей. Полученные сведения передавались украинской стороне для последующей корректировки ракетно-бомбовых ударов.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж». Санкции по ним предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что «все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание».