Наводившего удары по ВС РФ агента СБУ задержали в Запорожской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность информатора украинских спецслужб в Запорожской области. Являющийся гражданином РФ 30-летний местный житель подозревается в передаче данных для нанесения ударов по позициям российских военных. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
По версии следствия, житель Приазовского района инициативно установил контакт с СБУ через мессенджер Signal. По заданию кураторов мужчина вел скрытое наблюдение за местами дислокации и передвижением военной техники и личного состава ВС РФ. Кроме того, агент узнавал эту информацию у местных жителей. Полученные сведения передавались украинской стороне для последующей корректировки ракетно-бомбовых ударов.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж». Санкции по ним предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В ведомстве в очередной раз напомнили, что «все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание».