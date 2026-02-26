ФСБ пресекла контрабанду военных двигателей из России в Казахстан

АСТАНА, 26 фев — Sputnik. Управление ФСБ Курганской области пресекло контрабанду военных двигателей из России в Казахстан.
Руководитель московской компании через посредников купил в Курганской области девять дизельных двигателей, чтобы отправить в Казахстан. Они могут использоваться при создании военной техники, сообщает УФСБ.
Предприниматель не получил лицензию на вывоз и подал неверные данные в декларации. Теперь ему грозит лишение свободы до 10 лет и штраф до 1 млн рублей или 6,5 млн тенге ($13 тысяч).