В Самарской области потушили семь пожаров за сутки

Спасатели тушили частные дома и надворные постройки в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

За 25 февраля пожарно-спасательные подразделения Самарской области выезжали на тушение семи пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Самарской области.

«В числе происшествий — загорание автобуса ПАЗ в Советском районе Самары на площади 15 кв.м, а также два случая возгорания домашних вещей в квартирах», — говорится в сообщении.

Вещи загорелись на площади 1 кв.м в Новокуйбышевске и на площади 8 кв.м в Автозаводском районе Тольятти, где пострадала женщина 40 лет. Также произошло возгорание надворных построек и автомобиля «ВАЗ 2121» в гараже в поселке Сад Город Кинель-Черкасского района, а в Сызрани сгорел частный дом на площади 60 кв.м.

Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения привлекались шесть раз для ликвидации последствий ДТП. На водных объектах происшествий не зафиксировано.