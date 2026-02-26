В Самарской области потушили семь пожаров за сутки

За 25 февраля пожарно-спасательные подразделения Самарской области выезжали на тушение семи пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Самарской области.
«В числе происшествий — загорание автобуса ПАЗ в Советском районе Самары на площади 15 кв.м, а также два случая возгорания домашних вещей в квартирах», — говорится в сообщении.
Вещи загорелись на площади 1 кв.м в Новокуйбышевске и на площади 8 кв.м в Автозаводском районе Тольятти, где пострадала женщина 40 лет. Также произошло возгорание надворных построек и автомобиля «ВАЗ 2121» в гараже в поселке Сад Город Кинель-Черкасского района, а в Сызрани сгорел частный дом на площади 60 кв.м.
Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения привлекались шесть раз для ликвидации последствий ДТП. На водных объектах происшествий не зафиксировано.