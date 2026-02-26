В Самарской области потушили семь пожаров за сутки

Вещи загорелись на площади 1 кв.м в Новокуйбышевске и на площади 8 кв.м в Автозаводском районе Тольятти, где пострадала женщина 40 лет. Также произошло возгорание надворных построек и автомобиля «ВАЗ 2121» в гараже в поселке Сад Город Кинель-Черкасского района, а в Сызрани сгорел частный дом на площади 60 кв.м.