Автомобиль с женщиной ушёл под асфальт на проезжей части в Воронеже

Автомобиль провалился в яму, образовавшуюся на проезжей части из-за коммунальной аварии. Инцидент произошёл в четверг, 26 февраля, на улице Циолковского. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж».
Провал на дороге сотрудники водоканала обнаружили при осмотре сетей. Он произошёл из-за повреждения коллектора. Специалисты сразу же выехали на место с защитными барьерами, чтобы огородить опасный участок. Однако пока они доставляли конструкции, в яму попала машина. Сотрудники РВК помогли автомобилистке выбраться из транспортного средства. Женщина не пострадала. Машина же получила незначительные повреждения.
В водоканале отмечают, что прежде чем приступить к ремонту коллектора специалистам нужно согласовать земельные работы и разработать план мероприятий по ликвидации коммунальной аварии.
«Во время подготовительных работ и ремонта жители могут пользоваться услугами водоотведения и водоснабжения штатно и без перебоев», — добавили в компании.