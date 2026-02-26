Автомобиль с женщиной ушёл под асфальт на проезжей части в Воронеже

Провал на дороге сотрудники водоканала обнаружили при осмотре сетей. Он произошёл из-за повреждения коллектора. Специалисты сразу же выехали на место с защитными барьерами, чтобы огородить опасный участок. Однако пока они доставляли конструкции, в яму попала машина. Сотрудники РВК помогли автомобилистке выбраться из транспортного средства. Женщина не пострадала. Машина же получила незначительные повреждения.