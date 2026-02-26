Ричмонд
Автомобиль с женщиной ушёл под асфальт на проезжей части в Воронеже

Водитель машины не пострадала.

Источник: АиФ Воронеж

Автомобиль провалился в яму, образовавшуюся на проезжей части из-за коммунальной аварии. Инцидент произошёл в четверг, 26 февраля, на улице Циолковского. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж».

Провал на дороге сотрудники водоканала обнаружили при осмотре сетей. Он произошёл из-за повреждения коллектора. Специалисты сразу же выехали на место с защитными барьерами, чтобы огородить опасный участок. Однако пока они доставляли конструкции, в яму попала машина. Сотрудники РВК помогли автомобилистке выбраться из транспортного средства. Женщина не пострадала. Машина же получила незначительные повреждения.

В водоканале отмечают, что прежде чем приступить к ремонту коллектора специалистам нужно согласовать земельные работы и разработать план мероприятий по ликвидации коммунальной аварии.

«Во время подготовительных работ и ремонта жители могут пользоваться услугами водоотведения и водоснабжения штатно и без перебоев», — добавили в компании.