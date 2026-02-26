Уроженец Армении отправится в колонию за угрозы в адрес русских в Краснодаре

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор уроженцу Армении Артуру Цатуряну по делу о публичных угрозах в адрес русских. Его признали виновным по статье о хулиганстве, рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Инцидент произошел 8 сентября 2023 года. Тогда Цатурян припарковал свой автомобиль возле въезда на территорию общежития Краснодарского государственного цирка. Когда охранник попросил его переставить машину, он проигнорировал просьбу. Затем мужчина попытался сфотографировать номер автомобиля, скрытый специальным устройством, а Цатурян начал оскорблять охранника.
После этого фигурант уголовного дела достал травматический пистолет и, держа его за спиной, продолжил конфликт. В это время из здания вышли коллеги охранника, и Цатурян, направляя в их сторону кобуру, выкрикивал оскорбления в адрес русских, а затем скрылся с места.
В результате суд признал его виновным и назначил наказание — два года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.