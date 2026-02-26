Уроженец Армении отправится в колонию за угрозы в адрес русских в Краснодаре

После этого фигурант уголовного дела достал травматический пистолет и, держа его за спиной, продолжил конфликт. В это время из здания вышли коллеги охранника, и Цатурян, направляя в их сторону кобуру, выкрикивал оскорбления в адрес русских, а затем скрылся с места.