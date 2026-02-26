Начальника службы закупа «Макфы» будут судить по делу о подкупе и взятке

Как уточняет региональное СУСК РФ, по ходатайству следователя СК России судом наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе на автомобиль BMW, две квартиры, гараж стоимостью свыше 8,4 миллиона рублей, а также на денежные средства (вклады) в сумме около 500 миллионов рублей, находящиеся на счетах фигуранта.