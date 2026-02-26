Начальника службы закупа «Макфы» будут судить по делу о подкупе и взятке

По данным прокуратуры, обвиняемый с декабря 2021 года по февраль 2025 года получил от директора коммерческой организации незаконное денежное вознаграждение и взятку в общей сумме более 9,8 миллиона рублей. Денежные средства передавались за согласование коммерческого предложения, подписание спецификаций на поставку и беспрепятственную приемку зерна.
«В прокуратуре Челябинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника службы закупа зерна АО “Макфа”. Он обвиняется по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп), части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Как уточняет региональное СУСК РФ, по ходатайству следователя СК России судом наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе на автомобиль BMW, две квартиры, гараж стоимостью свыше 8,4 миллиона рублей, а также на денежные средства (вклады) в сумме около 500 миллионов рублей, находящиеся на счетах фигуранта.
Речь идет о начальнике службы закупа зерна АО «Макфа» Иване Тофане, судом ему избрана мера пресечения в виде ареста до 27 апреля.