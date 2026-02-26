Экс-бухгалтера полиции в Башкирии осудили за хищение 22 миллионов рублей

В Башкирии суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру Отдела МВД России по Салаватскому району. Женщину признали виновной в хищении более 22 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Установлено, что с 2019 по 2023 год подсудимая необоснованно увеличивала и начисляла зарплату себе, а также своим знакомым, которые на самом деле никогда не работали в отделе полиции. Общая сумма ущерба превысила 22 миллиона рублей.
В судебном заседании женщина полностью признала вину. Ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей и запретом занимать определенные должности в госорганах на два года. Однако суд предоставил осужденной отсрочку отбывания наказания до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с бывшего бухгалтера более 22 миллионов рублей в пользу отдела полиции. Обвинение по статье о неправомерном обороте средств платежей было исключено как излишнее. Приговор пока не вступил в законную силу.