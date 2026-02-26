В Севастополе горела мастерская: оттуда эвакуировали 30 человек

В четверг, 26 февраля, в Севастополе горела ремонтная мастерская, оттуда эвакуировали 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.
Инцидент произошел в 10.57. В районе Камышового шоссе загорелась мастерская. На место прибыли пожарные. Они локализовали пламя за 20 минут. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.
«Из соседних ремонтных помещений вывели на свежий воздух 30 человек», — рассказали в министерстве.
В чрезвычайном ведомстве добавили, что причины и обстоятельства случившегося выясняются.