В Севастополе горела мастерская: оттуда эвакуировали 30 человек

Сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек из горящей мастерской в Севастополе.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

В четверг, 26 февраля, в Севастополе горела ремонтная мастерская, оттуда эвакуировали 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Инцидент произошел в 10.57. В районе Камышового шоссе загорелась мастерская. На место прибыли пожарные. Они локализовали пламя за 20 минут. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

«Из соседних ремонтных помещений вывели на свежий воздух 30 человек», — рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что причины и обстоятельства случившегося выясняются.