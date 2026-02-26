92 кг опасного хлеба изъяли из оборота в Нижегородской области за 2025 год

Наибольшее количество нарушений в хлебобулочной продукции эксперты выявили по микробиологическим показателям: из 396 проб обязательным требованиям не соответствовали девять образцов. Еще в семи пробах из 558 обнаружили несоответствия по физико-химическим показателям, включая консерванты и синтетические красители. Кроме того, одна проба из 250 не прошла проверку по санитарно-химическим показателям из-за наличия нитратов, пестицидов, микотоксинов или солей тяжелых металлов.