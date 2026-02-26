92 кг опасного хлеба изъяли из оборота в Нижегородской области за 2025 год

Нижегородские специалисты изъяли из оборота 92,4 кг хлебобулочной и кондитерской продукции по итогам проверок за 2025 год. Всего эксперты исследовали 2350 проб товаров, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Наибольшее количество нарушений в хлебобулочной продукции эксперты выявили по микробиологическим показателям: из 396 проб обязательным требованиям не соответствовали девять образцов. Еще в семи пробах из 558 обнаружили несоответствия по физико-химическим показателям, включая консерванты и синтетические красители. Кроме того, одна проба из 250 не прошла проверку по санитарно-химическим показателям из-за наличия нитратов, пестицидов, микотоксинов или солей тяжелых металлов.
В кондитерских изделиях основной проблемой также стала микробиологическая безопасность — здесь нормативам не соответствовали 24 пробы из 707. В результате проверок всю некачественную продукцию изъяли из продажи.
Помимо претензий к составу, инспекторы массово фиксировали наличие просрочки и товаров с недостоверной маркировкой, что часто сопровождалось нарушением условий хранения.
Итогом проверок стали меры административной ответственности для нарушителей. Информация о пятнадцати некачественных партиях продукции уже внесена в государственный информационный ресурс, а сама ситуация с безопасностью выпечки в регионе остается на постоянном контроле ведомства.