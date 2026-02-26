Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застройщик выплатил 17 млн рублей неустойки дольщикам из Петербурга

36 клиентов получили деньги за просрочку передачи квартиры и устранение недостатков.

Источник: Комсомольская правда

Благодаря приставам Василеостровского района 36 дольщиков смогли получить в общей сложности почти 17 миллионов рублей неустойки. Добиться таких результатов удалось после принудительных мер. Более того, застройщику-должнику пришлось выплатить исполнительский сбор в размере почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

— Самая большая взысканная сумма в пользу клиента достигла 2,3 миллиона рублей. Молодая женщина получила ее за просрочку передачи квартиры и устранение недостатков в новом жилье, — рассказали в ведомстве.

Однако выплат от застройщика ожидают еще 58 дольщиков. Их общий размер составил почти 8 миллионов рублей.