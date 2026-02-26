Застройщик выплатил 17 млн рублей неустойки дольщикам из Петербурга

Благодаря приставам Василеостровского района 36 дольщиков смогли получить в общей сложности почти 17 миллионов рублей неустойки. Добиться таких результатов удалось после принудительных мер. Более того, застройщику-должнику пришлось выплатить исполнительский сбор в размере почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.
— Самая большая взысканная сумма в пользу клиента достигла 2,3 миллиона рублей. Молодая женщина получила ее за просрочку передачи квартиры и устранение недостатков в новом жилье, — рассказали в ведомстве.
Однако выплат от застройщика ожидают еще 58 дольщиков. Их общий размер составил почти 8 миллионов рублей.