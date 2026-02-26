В Башкирии бывший директор школы обвиняется в мошенничестве на 230 тысяч рублей

Благовещенская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора одной из школ. Женщину обвиняют в мошенничестве.
По версии следствия, в течение нескольких лет она получала от 13 сотрудников деньги, которые те якобы передавали на нужды учебного заведения. Педагоги отдавали часть своих премий, думая, что помогают школе. Общая сумма составила более 230 тысяч рублей. Однако директор распорядилась средствами по своему усмотрению.
Дело будет рассматривать Благовещенский районный суд.
