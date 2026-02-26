Ричмонд
В Молдове престарелый педофил приговорен к 20 годам тюрьмы: Он четыре года насиловал маленьких девочек — когда все началось, детям было по восемь лет

Помимо тюремного срока, суд также постановил взыскать с подсудимого 600 тысяч леев за моральный ущерб.

67-летний житель Молдовы был приговорён к 20 годам лишения свободы за сексуальное насилие над двумя несовершеннолетними.

Преступления продолжались на протяжении четырёх лет: с момента, когда жертвам было всего по восемь лет. Преступник заманивал девочек домой, подкупая сладостями, деньгами и гаджетами, и систематически вступал с ними в интимную связь.

