В Петербурге прохожие спасли полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна

В экстренных службах уточнили, что инцидент произошел в среду, на тот момент в квартире на Богатырском проспекте находились мать ребенка и его брат. Мама отошла в туалет, а брат играл в компьютерные игры.
«Поискав ребенка по квартире, (женщина — ред.) увидела, что в комнате открыто окно, выглянув, увидела под окном скопление людей, сразу же выбежала на улицу… Его (ребенка — ред.) внизу поймали прохожие, которые растянули куртку, и (ребенок — ред.) упал на куртку», — говорится в сообщении экстренных служб.
Прокуратура Петербурга сообщила РИА Новости, что устанавливает все обстоятельства случившегося.
Это второй подобный случай за неделю в Санкт-Петербурге. В экстренных службах Петербурга сообщали РИА Новости 22 февраля, что дворник спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы. Позднее агентство миграции Узбекистана сообщило, что спасителем оказался гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.