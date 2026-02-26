Белорус получил год колонии, обманув ребенка

Житель Барановичей получил год колонии, обманув ребенка, пишет газета «Наш край».
Фигурантом уголовного дела стал 49-летний мужчина. В магазине в очереди на кассе он стоял за ребенком. Когда несовершеннолетний совершил покупку, то забыл телефон на прилавке. Горожанин сначала придвинул гаджет к себе, а потом положил его в карман.
Школьник почти сразу вернулся за телефоном в магазин, даже спросил у мужчины, не видел ли он смартфон. Но фигурант обманул ребенка и сказал, что ничего не видел. Родители мальчика обратились в милицию, и вскоре кража вскрылась, так как все сняла камера видеонаблюдения над прилавком.
Украденный телефон нашли дома у мужчины и изъяли. Мужчина ранее уже был судим за кражу. Суд приговорил его к одному году заключения в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он пройдет лечение от хронического алкоголизма.