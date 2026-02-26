Блогера Эль Капитана из Петербурга отправили в колонию за наркопритон в Петербурге

Суд Петербурга огласил приговор Юрию Кузнецову, получившему известность в качестве блогера под псевдонимом Эль Капитан. Его признали виновным по четвертой части статьи 228.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и изготовление наркотиков»). О подробностях сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.
— С января по июнь 2025 года фигурант создал и содержал квартире на Пионерской улице наркопритон. Там обнаружили гриндер с наркотиками на его поверхности, весы, стеклянные трубки. Имея умысел на незаконный сбыт запрещенных веществ в крупном размере, он приискал смесь, содержащую наркотик. Подготовил ее для дальнейшего нелегального распространения, расфасовал, высыпал на тарелку, которую поставил на журнальный столик, предоставив таким образом для употребления другим, — рассказали в суде.
Кроме того, наркотик в прозрачной упаковке обнаружили в декоративном стеклянном кубке, где его блогер хранил для сбыта у себя дома. Но довести дело до конца у него не вышло, поскольку все изъяли. До этого он приобрел и сильнодействующее вещество в виде таблеток. Их также блогер хранил в пределах квартиры.
В итоге суд назначил Кузнецову наказание в виде 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Еще его обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.