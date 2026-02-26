Блогера Эль Капитана из Петербурга отправили в колонию за наркопритон в Петербурге

Кроме того, наркотик в прозрачной упаковке обнаружили в декоративном стеклянном кубке, где его блогер хранил для сбыта у себя дома. Но довести дело до конца у него не вышло, поскольку все изъяли. До этого он приобрел и сильнодействующее вещество в виде таблеток. Их также блогер хранил в пределах квартиры.