Детсад выплатит 500 тысяч после издевательств над ребенком в Братском районе

В Братском районе суд обязал детский сад выплатить 500 тысяч рублей компенсации семье девочки, над которой издевалась воспитатель. Все происходило в феврале-марте 2022 года. Женщина трясла ребенка, сопровождая это нецензурной бранью. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
— Уголовное дело против самого воспитателя закрыли из-за истечения срока давности. Но это не освободило учреждение от ответственности. Родители пошли в суд с иском о моральном вреде, — говорится в сообщении пресс-службы.
Представители детсада настаивали, что вины учреждения нет, а сумма завышена. Но суд установил, что ребенок действительно страдал, находился в стрессе и отказывался ходить в сад. Суд учел и то, что руководство садика скрыло случившееся, из-за чего девочку вовремя не осмотрели врачи.
Первое решение вынес Братский районный суд — полмиллиона в пользу ребёнка. Детский сад попытался оспорить, но областной суд оставил вердикт в силе. Теперь решение окончательное.
