Экс-заведующую нижегородским детсадом и воспитателя осудили за смерть ребенка

Бывшая заведующая детским садом в Нижнем Новгороде признана виновной в халатности, а воспитатель — в причинении смерти по неосторожности, сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
Трагедия случилась 2 декабря 2024 года. Трехлетний мальчик во время прогулки застрял головой между элементами игрового оборудования и погиб от механической асфиксии.
Установлено, что заведующая допустила размещение на территории детсада небезопасное оборудование, а воспитатель не осуществляла надлежащий контроль и страховку воспитанника.
Заведующей назначено наказание в виду в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, воспитателю — к ограничению свободы на два года. Обе женщины лишены права заниматься педагогический деятельностью в течение двух лет.