В Ростове директора спортшколы заподозрили в махинациях на миллионы рублей

В Ростове-на-Дону директора одной из спортивных школ заподозрили в уголовных преступлениях, сейчас ведется следствие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— Правоохранители совместно УФСБ и СУ СК России по Ростовской области выявили факты мошенничества и злоупотребления полномочиями при выполнении государственного контракта, — рассказали в полиции.
Предварительно, 64-летняя директор спортшколы заключила договоры на аренду помещений с бильярдными столами для учебно-тренировочных занятий. Женщина знала, что ученики не посещают тренировки, но требовала от подчиненных указывать фиктивную посещаемость.
В итоге со счетов учреждения было перечислено 3 млн рублей, в то время как фактическая стоимость аренды составила около 500 тысяч рублей.
Кроме того, с 2020 по 2025 год руководитель трудоустроила девушку, которая не выполняла свои обязанности, но получала заработную плату и премии. Директор имела доступ к этим деньгам и тратила их на свои нужды. В этом случае ущерб составил более 1,3 млн рублей.
— Во время обыска были изъяли документы, компьютеры, флеш-накопители, телефоны и другие предметы, которые могут стать доказательствами. Возбуждены уголовные дела, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
