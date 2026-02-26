В Ростове директора спортшколы заподозрили в махинациях на миллионы рублей

Кроме того, с 2020 по 2025 год руководитель трудоустроила девушку, которая не выполняла свои обязанности, но получала заработную плату и премии. Директор имела доступ к этим деньгам и тратила их на свои нужды. В этом случае ущерб составил более 1,3 млн рублей.