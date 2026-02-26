Экс-директора иркутского научного центра осудили за липовый отчет

— С июля 2020 по апрель 2021 года руководитель подготовил и отправил в Минобрнауки отчет о научной работе, который не соответствовал госзаданию. Выводы и результаты оказались липовыми, цели не достигнуты. Из-за этого бюджет потерял больше 14,5 миллиона рублей, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Кое-что вернуть все же удалось. Экс-директор добровольно возместил 5 миллионов, еще на 9,5 миллиона наложили арест на его имущество. Суд приговорил экс-директора к четырем годам условно с испытательным сроком три года. Ему также запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением госзаданий.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, почему закрыли громкое дело об убийстве королевы красоты Сэсэг Буиновой.