Экс-директора иркутского научного центра осудили за липовый отчет

Кое-что вернуть все же удалось. Экс-директор добровольно возместил 5 миллионов, еще на 9,5 миллиона наложили арест на его имущество. Суд приговорил экс-директора к четырем годам условно с испытательным сроком три года. Ему также запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением госзаданий.