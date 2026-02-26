На пожаре в Татарстане спасли кота, который не мог выбраться из горящего сарая

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, пожарные тушили горевший сарай. Они пытались не дать огню перекинуться на соседние постройки. В какой-то момент сквозь гул пламени раздалось жалобное мяуканье. Командир отделения, ориентируясь на звук, вошел в задымленное помещение, нашел животное и вынес его на улицу. Кот отделался испугом. Пожар потушили.