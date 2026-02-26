В Иркутске карманник украл у женщины три миллиона рублей, которые она везла мошенникам

Мошенники убедили иркутянку, что ее деньги находятся в опасности, и заставили передать курьеру первые шесть миллионов рублей. Поверив преступникам, женщина сняла со счета еще три миллиона и направилась к банкомату, чтобы перевести их на «безопасный счет». Однако в переполненном автобусе в дело вмешался случайный вор-карманник и незаметно вытащил пакет с наличностью у пассажирки.