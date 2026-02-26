В Иркутске карманник украл у женщины три миллиона рублей, которые она везла мошенникам

Иркутские полицейские расследуют серию преступлений в отношении 37-летней местной жительницы. Женщина стала жертвой телефонных аферистов, а затем лишилась остатков сбережений в общественном транспорте. Общая сумма ущерба составила девять миллионов рублей, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.
Мошенники убедили иркутянку, что ее деньги находятся в опасности, и заставили передать курьеру первые шесть миллионов рублей. Поверив преступникам, женщина сняла со счета еще три миллиона и направилась к банкомату, чтобы перевести их на «безопасный счет». Однако в переполненном автобусе в дело вмешался случайный вор-карманник и незаметно вытащил пакет с наличностью у пассажирки.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 42-летний житель Иркутска, ранее неоднократно судимый. В ходе обыска в квартире фигуранта полицейские обнаружили более одного миллиона рублей, которые были спрятаны в нише внутри стены. Остальную сумму мужчина успел потратить на личные нужды.
В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество». Найденные деньги уже вернули законной хозяйке.