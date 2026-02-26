Шесть лет на двоих: крымчанам вынесли приговор за мошенничество с квартирами на 11 млн рублей

В Феодосии двух жителей Крыма признали виновными в мошенничестве с недвижимостью стоимостью 11 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В 2022 — 2023 годах путем сообщники оформили фиктивные сделки. Таким образом они завладели тремя квартирами. Эти объекты находятся в Феодосии и Симферополе. Их общая стоимость составляет 11 млн рублей.
«В дальнейшем недвижимость была продана третьим лицам, денежными средствами, полученными от ее реализации, подсудимые распорядились по своему усмотрению», — рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Сообщников задержали полицейские. Суд признал сообщников виновными. Одном из них приговорили к двух годам лишения свободы, а другого — к четырем. Отбывать сроки осужденные будут в исправительной колонии общего режима.
«Одному из осужденных также назначен штраф в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.