Шесть лет на двоих: крымчанам вынесли приговор за мошенничество с квартирами на 11 млн рублей

Двух крымчан судили за мошенничество с квартирами на 11 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Феодосии двух жителей Крыма признали виновными в мошенничестве с недвижимостью стоимостью 11 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В 2022 — 2023 годах путем сообщники оформили фиктивные сделки. Таким образом они завладели тремя квартирами. Эти объекты находятся в Феодосии и Симферополе. Их общая стоимость составляет 11 млн рублей.

«В дальнейшем недвижимость была продана третьим лицам, денежными средствами, полученными от ее реализации, подсудимые распорядились по своему усмотрению», — рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Сообщников задержали полицейские. Суд признал сообщников виновными. Одном из них приговорили к двух годам лишения свободы, а другого — к четырем. Отбывать сроки осужденные будут в исправительной колонии общего режима.

«Одному из осужденных также назначен штраф в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

