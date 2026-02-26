Сообщник-иноагент скрывается за границей: блогера отправили в СИЗО по делу о вымогательстве денег

Шумакова обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у предпринимателя Сергея Вайнштейна. Ранее источник КП-Челябинск сообщил, что на протяжении двух лет бизнесмену предлагали платить деньги, чтобы «позорящая» информация о нем и семье не появлялась в телеграм-каналах.