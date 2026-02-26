Сообщник-иноагент скрывается за границей: блогера отправили в СИЗО по делу о вымогательстве денег

Журналиста и блогера Сергея Шумакова отправили на два месяца в СИЗО по делу о вымогательстве денег у бизнесмена. Такое решение принял Центральный районный суд Челябинска в четверг, 26 февраля.
Шумакова обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у предпринимателя Сергея Вайнштейна. Ранее источник КП-Челябинск сообщил, что на протяжении двух лет бизнесмену предлагали платить деньги, чтобы «позорящая» информация о нем и семье не появлялась в телеграм-каналах.
— По версии следствия, двое граждан, один из которых признан Министерством юстиции иноагентом и, предположительно, скрывается за рубежом, причастны к совершению вымогательства группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.
В ближайшее время заочно меру пресечения изберут и коллеге Шумакова — Евгению Кротенко*
*признан Минюстом РФ иностранным агентом.