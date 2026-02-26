Вынудили бездомного оформить фиктивный брак и уехать на СВО: мошенники заработали на его смерти 16 млн рублей

Согласно версии следствия, в сентябре 2024 года фигуранты разработали схему хищения страховых и социальных выплат, положенных в случае гибели военнослужащего. Они нашли 46-летнего мужчину без определенного места жительства, не имевшего близких родственников, и убедили его заключить контракт с Минобороны. Перед отправкой в зону СВО одна из участниц группы вступила с ним в фиктивный брак.