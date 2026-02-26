Вынудили бездомного оформить фиктивный брак и уехать на СВО: мошенники заработали на его смерти 16 млн рублей

В Башкирии раскрыли крупное мошенничество с выплатами участникам специальной военной операции. Обвинения предъявлены адвокату Учалинского филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов, его супруге и двоим жителям Учалов. Подробности рассказали пресс-службы Следственного комитета и ФСБ региона.
Согласно версии следствия, в сентябре 2024 года фигуранты разработали схему хищения страховых и социальных выплат, положенных в случае гибели военнослужащего. Они нашли 46-летнего мужчину без определенного места жительства, не имевшего близких родственников, и убедили его заключить контракт с Минобороны. Перед отправкой в зону СВО одна из участниц группы вступила с ним в фиктивный брак.
В 2025 году военнослужащий погиб. «Супруга» обратилась за выплатами и получила более 15,8 миллиона рублей: 13,8 миллиона из федерального бюджета и 2 миллиона из республиканского. Деньги соучастники поделили между собой, а даже успели часть из потратить.
Преступление выявили совместно сотрудники ФСБ и СК. Двое обвиняемых заключены под стражу, еще двоим назначили запрет определенных действий.