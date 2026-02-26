Дело о сокрытии 72 млн при банкротстве воронежского ООО «Мастер» дошло до суда

По версии следствия, в июле 2021 года ООО «Мастер» перестало исполнять обязательства перед кредиторами и уплачивать налоги. В итоге Арбитражный суд Воронежской области возбудил дело о банкротстве. К августу 2024-го просроченная задолженность компании перед физическими и юридическими лицами превысила 393 млн руб., а долги по налогам и страховым взносам достигли 56 млн руб.