В воронежских Лисках полиция накрыла нелегальное казино с игровыми компьютерами

Организовала его 25-летняя жительница Воронежа.

Источник: Комсомольская правда

В городе Лиски сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ликвидировали незаконный игровой зал. Он располагался в нежилом помещении на улице Фрунзе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, подпольное заведение функционировало с декабря 2025 года. По подозрению в его организации задержана 25-летняя жительница Воронежа.

При осмотре помещения полицейские обнаружили и изъяли 11 игровых компьютеров, мобильные телефоны и денежную выручку. В настоящее время оперативники изучают изъятую технику и финансовую документацию, чтобы установить всех причастных к теневому бизнесу.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.