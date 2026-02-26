В воронежских Лисках полиция накрыла нелегальное казино с игровыми компьютерами

В городе Лиски сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ликвидировали незаконный игровой зал. Он располагался в нежилом помещении на улице Фрунзе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, подпольное заведение функционировало с декабря 2025 года. По подозрению в его организации задержана 25-летняя жительница Воронежа.
При осмотре помещения полицейские обнаружили и изъяли 11 игровых компьютеров, мобильные телефоны и денежную выручку. В настоящее время оперативники изучают изъятую технику и финансовую документацию, чтобы установить всех причастных к теневому бизнесу.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.