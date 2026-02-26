Следственный комитет начал расследование о ненадлежащем отлове собак в Туапсе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать уголовное расследование по факту бездействия местных властей в решении проблемы с бродячими собаками в Туапсе. Об этом сообщается в информационном центре ведомства.
Причиной вмешательства стала жалоба жительницы Краснодарского края на длительное бездействие органов власти по отлову безнадзорных животных. По словам заявительницы, во дворе многоквартирного дома уже давно обитают стаи бездомных собак, которые периодически нападают на людей и домашних питомцев. Несколько человек самостоятельно установили будки и ухаживают за животными, однако ни одна из многочисленных попыток привлечь внимание к проблеме не увенчалась успехом.
В ведомстве отметили, что обращения в различные инстанции не принесли нужных результатов, и меры по устранению нарушения до сих пор не предприняты.
В рамках проверки руководителю СУ СК России по Краснодарскому Андрею Маслову поручено возбудить уголовное дело и регулярно отчитываться о ходе расследования. Исполнение данного поручения находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета.