Следственный комитет начал расследование о ненадлежащем отлове собак в Туапсе

Причиной вмешательства стала жалоба жительницы Краснодарского края на длительное бездействие органов власти по отлову безнадзорных животных. По словам заявительницы, во дворе многоквартирного дома уже давно обитают стаи бездомных собак, которые периодически нападают на людей и домашних питомцев. Несколько человек самостоятельно установили будки и ухаживают за животными, однако ни одна из многочисленных попыток привлечь внимание к проблеме не увенчалась успехом.