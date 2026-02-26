В Челябинске членам ОПГ дали 40 лет за незаконную миграцию

В Челябинске суд вынес приговор группе, занимавшейся организацией незаконной миграции. Десять человек получили в общей сложности 40 лет колонии, сообщили в ГУ МВД региона.
Ранее сотрудники полиции и ФСБ при участии Росгвардии пресекли деятельность этой группы. Следствие выяснило, что злоумышленники легализовали иностранных граждан за деньги. Они изготавливали фальшивые документы: трудовые договоры, сертификаты о знании русского языка и истории. Также они оформляли фиктивную регистрацию по месту жительства, используя так называемые «резиновые квартиры».
Суд приговорил трех наиболее активных организаторов к шести годам лишения свободы каждого. Четверо получили по четыре года заключения. Двое участников осуждены на сроки от двух до трех лет. Еще одному члену группы назначено крупное денежное взыскание. Общий срок лишения свободы по приговору составил 40 лет.