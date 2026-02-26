В Челябинске членам ОПГ дали 40 лет за незаконную миграцию

Суд приговорил трех наиболее активных организаторов к шести годам лишения свободы каждого. Четверо получили по четыре года заключения. Двое участников осуждены на сроки от двух до трех лет. Еще одному члену группы назначено крупное денежное взыскание. Общий срок лишения свободы по приговору составил 40 лет.