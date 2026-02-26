В Александровске задержали директора ЧОП за нарушение требований безопасности

Следственный комитет РФ в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство подростка в школе города Александровска предъявил обвинение директору частного охранного предприятия. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшем тяжкий вред здоровью человека.
Возглавляемое фигурантом уголовного дела ЧОП заключило контракт по охране образовательного учреждения. Обязанности охранника возложили на сотрудника предприятия. С ведома директора мужчина ненадлежащим образом выполнял возложенные на него обязанности, не использовал на постоянной основе ручной металлоискатель.
В результате противоправных действий фигуранта 19 февраля 2026 года один из учеников школы пронес в учебное заведение ножи. Одним из ножей он ранил одноклассника, причинив ему тяжкий вред здоровью.
Следственный комитет РФ задержал директора ЧОП. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. По информации СУ СК РФ по пермскому краю, в офисе компании провели обыск, изъяли интересующую следствие документацию. Продолжается допрос свидетелей и других лиц, обладающих значимой для следствия информацией.
Ранее в Пермском крае заключили под стражу 16-летнюю жительницу Пскова. Девушку подозревают в содействии напавшему на одноклассника подростку.