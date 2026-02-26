В Александровске задержали директора ЧОП за нарушение требований безопасности

Следственный комитет РФ в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство подростка в школе города Александровска предъявил обвинение директору частного охранного предприятия. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшем тяжкий вред здоровью человека.