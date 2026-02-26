Белоруска пришла с заявлением в милицию из-за любви к сериалам

В Пинске девушка оказалась в милиции из-за любви к сериалам. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.
К правоохранителям обратилась 18-летняя пинчанка. Девушка рассказала, что очень любит смотреть сериалы и даже состоит в тематической группе про сериалы в популярной соцсети. В чате она познакомилась с девушкой, которая посоветовала ей хороший сериал, чтобы втереться в доверие. А потом новая подруга попросила белоруску помочь ей скачать фото и видео с разбитого телефона, пообещав заплатить 340 белорусских рублей за помощь.
Пинчанка во все поверила и на своем телефоне ввела данные для входа в чужую учетную запись Apple ID. В течение пары секунд ее телефон оказался заблокирован. После этого пинчанке написал незнакомец, заявивший что за разблокировку аккаунта ей нужно заплатить 400 рублей.
Белоруска сразу перевела мошенникам всю сумму, но те не выполнили обещанное и стали требовать заплатить еще. После этого пинчанка заявила на вымогателей в милицию.
Расследуется уголовное дело о вымогательстве (ч.1 ст. 208 Уголовного кодекса Беларуси).