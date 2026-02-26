Белоруска пришла с заявлением в милицию из-за любви к сериалам

К правоохранителям обратилась 18-летняя пинчанка. Девушка рассказала, что очень любит смотреть сериалы и даже состоит в тематической группе про сериалы в популярной соцсети. В чате она познакомилась с девушкой, которая посоветовала ей хороший сериал, чтобы втереться в доверие. А потом новая подруга попросила белоруску помочь ей скачать фото и видео с разбитого телефона, пообещав заплатить 340 белорусских рублей за помощь.