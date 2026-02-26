Дорожные войны: В Молдове люди протестуют из-за разбитой дороги — требуют призвать к ответу чиновников

Еще один протест из-за разбитой дороги. Селяне требуют присутствия Правительства и Министерства инфраструктуры.
Жители села Капланы Штефан-Водского района вышли на протест из-за разбитой дороги, которая соединяет населенный пункт с центральной трассой, передает studio-l.online. Сообщается, что люди возмущены тем, что за 16 лет в участок дороги, длиной в 8 км, вложили миллионы леев, однако каждую зиму вместо дороги — грязь, а после гололеда и таяния снега движение по дороге практически парализовано.
Прибывший на место примар стал конфликтовать с селянами, пообещав, что в 2026 году планируется выделить 3 млн леев и заасфальтировать около 700 метров, а для остального участка нужна проектная документация.
Протестующие потребовали присутствия представителей правительства и профильного министерства, чтобы решить вопрос капитального ремонта дороги.
Ранее на протест из-за плохой дороги выходили жители села Токуз Каушанского района, которые возмущались состоянием подъездной дороги к населенному пункту.