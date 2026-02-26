Дорожные войны: В Молдове люди протестуют из-за разбитой дороги — требуют призвать к ответу чиновников

Жители села Капланы Штефан-Водского района вышли на протест из-за разбитой дороги, которая соединяет населенный пункт с центральной трассой, передает studio-l.online. Сообщается, что люди возмущены тем, что за 16 лет в участок дороги, длиной в 8 км, вложили миллионы леев, однако каждую зиму вместо дороги — грязь, а после гололеда и таяния снега движение по дороге практически парализовано.