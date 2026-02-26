Ледяная глыба рухнула с крыши дома на Разъезжей улице на 56-летнюю прохожую

56-летняя женщина едва не погибла по пути в аптеку — на нее рухнула наледь с крыши дома на Разъезжей улице. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Пострадавшая не успела ничего понять и от удара потеряла сознание. Скорую ей вызвали прохожие. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами: перелом грудного позвонка, открытая рана головы, перелом дна глазницы, открытая черепно-мозговая травма.
— Следственный отдел по Центральному району организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выясняют, кто отвечал за очистку крыши и почему сосульку вовремя не сбили, — рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.
Напомним, что в городе с 26 февраля объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды. Ожидаются снег, усиление ветра, перепад температур и гололедица. Коммунальные службы переведены в усиленный режим, но случай на Разъезжей показывает, что не везде успели подготовиться.