Ледяная глыба рухнула с крыши дома на Разъезжей улице на 56-летнюю прохожую

— Следственный отдел по Центральному району организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выясняют, кто отвечал за очистку крыши и почему сосульку вовремя не сбили, — рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.