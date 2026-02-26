Ричмонд
Жителя Крыма наказали за оправдание атаки БПЛА на резиденцию Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. Жителя Крыма приговорили к сроку за оправдание атаки БПЛА на резиденцию президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен житель Керчи 1975 года рождения, который под псевдонимом “Ай Яй” на странице одного из сообществ в Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки беспилотниками на резиденцию президента России в Кремле», — говорится в сообщении.

Проведенная лингвистическая экспертиза подтвердила — в опубликованном сообщении есть признаки оправдания терроризма. По месту проживания фигуранта изъят компьютер, с помощью которого осуществлялась противоправная деятельность.

Было возбуждено и расследовано уголовное дело. Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

