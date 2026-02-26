Ричмонд
15-летний подросток упал с крыши движущегося трамвая в Краснодаре

Инцидент произошел на улице им. Евдокии Бершанской.

Источник: Новая Кубань

В Краснодаре вечером на улице им. Евдокии Бершанской с крыши движущегося трамвая упал 15-летний подросток. Юноша занимался зацепингом — смертельно опасным способом передвижения на железнодорожном транспорте, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в результате падения мальчик получил сложные травмы. Пострадавшего доставили в больницу.

Обстоятельства случившегося выясняются.

В полиции предупредили, что зацепинг — это смертельно опасное занятие, приводящее к гибели или инвалидности, и призвали родителей контролировать детей, проводить беседы с ними на эту тему.