15-летний подросток упал с крыши движущегося трамвая в Краснодаре

В Краснодаре вечером на улице им. Евдокии Бершанской с крыши движущегося трамвая упал 15-летний подросток. Юноша занимался зацепингом — смертельно опасным способом передвижения на железнодорожном транспорте, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в результате падения мальчик получил сложные травмы. Пострадавшего доставили в больницу.
Обстоятельства случившегося выясняются.
В полиции предупредили, что зацепинг — это смертельно опасное занятие, приводящее к гибели или инвалидности, и призвали родителей контролировать детей, проводить беседы с ними на эту тему.