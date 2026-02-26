Аферисты обманули волгоградца на миллион под предлогом проверки денег

77-летний житель Волгограда лишился почти миллиона рублей после хитроумного звонка афериста, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на полицию. На стационарный телефон пенсионера позвонил мужчина. Он представился сотрудником поликлиники и предложил заменить обычную медицинскую карту на электронную. В ходе беседы «медик» ловко сменил тему: начал рассказывать о мошенниках и якобы предостерегать от них. Под видом заботы он выведал у пожилого человека, что все его сбережения хранятся дома наличными.