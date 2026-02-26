Ричмонд
Аферисты обманули волгоградца на миллион под предлогом проверки денег

Злоумышленник представился медиком, чтобы узнать о сбережениях пожилого мужчины, а затем забрал их на «экспертизу».

Источник: Комсомольская правда

77-летний житель Волгограда лишился почти миллиона рублей после хитроумного звонка афериста, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на полицию. На стационарный телефон пенсионера позвонил мужчина. Он представился сотрудником поликлиники и предложил заменить обычную медицинскую карту на электронную. В ходе беседы «медик» ловко сменил тему: начал рассказывать о мошенниках и якобы предостерегать от них. Под видом заботы он выведал у пожилого человека, что все его сбережения хранятся дома наличными.

Тогда аферист убедил волгоградца, что деньги нужно срочно проверить на подлинность, так как по городу якобы ходят фальшивые купюры. Для этого к пенсионеру пришлют «специалиста». Доверчивый мужчина собрал все свои накопления — 960 тысяч рублей и 354 доллара — и отдал их неизвестной женщине у подъезда.

Обещанный курьер так и не вернулся, а «электронная медкарта» не появилась. Только спустя несколько дней пенсионер осознал, что его обманули, и обратился в полицию Красноармейского района. Стражи порядка уже возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

